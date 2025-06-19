В Германии прозвучали резкие высказывания в адрес главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о необходимости ужесточения санкций против России. Так, ее высказывания раскритиковала внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

В своем аккаунте в соцсети Х она отметила, что перспективы дополнительных санкций в отношении Москвы вызывают обеспокоенность из-за роста цен на продовольствие и ухудшение условий для европейских потребителей.

«Фон дер Ляйен хочет еще более жестких санкций в отношении России, в то время как цены на продовольствие в прошлом году уже сильно выросли», — написала Дагделен.

Перед саммитом G7 фон дер Ляйен призвала к усилению давления на Россию и анонсировала подготовку 18-го пакета санкций, включающего ограничительные меры против «Северных потоков», запрет на закупку российских нефтепродуктов и снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

Ранее экономист Николай Межевич раскрыл, в чем заключается сила власти главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.