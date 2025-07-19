В Германии раскрыли три секретных плана Кремля по Украине

Как сообщило немецкое издание Spiegel, Москва разработала несколько стратегий взаимодействия с Соединенными Штатами, учитывая возможные шаги президента Дональда Трампа в отношении Украины.

Путин осведомлен о непредсказуемости американского лидера и внес коррективы в свою тактику, сообщает Spiegel. Утверждается, что в Кремле рассматриваются три возможных сценария поведения в отношении Трампа.

Первый сценарий предполагает, что Трамп примет условия, выдвинутые Путиным, и попытается навязать их Украине и европейским странам. Второй вариант исходит из предположения, что США уменьшат свое участие в урегулировании конфликта, переложив основную ответственность на Киев и Брюссель. Третий сценарий допускает возвращение США к политике, проводимой бывшим президентом Джо Байденом.

Как отмечает Spiegel, в настоящий момент Россия, по всей видимости, придерживается промежуточной позиции, сочетая элементы второго и третьего сценариев.

Ранее сообщалось, что Песков отказался подтвердить встречу Путина, Трампа и Цзиньпина в Пекине.