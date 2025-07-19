Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа в Пекине в сентябре

Представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС прокомментировал недавнюю статью в британской газете The Times, в которой сообщалось о возможной встрече лидеров России, США и Китая в сентябре нынешнего года.

По информации, полученной от источника в Кремле, на данный момент нет информации о том, планируется ли встреча между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае в рамках мероприятий, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией.

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее газета The Times писала о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы планирует провести в сентябре трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа. Мероприятие будет приурочено к 80-летию окончания Второй мировой войны.