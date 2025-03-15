Официальный Берлин может продолжить поставки вооружений для ВСУ даже в том случае, если Украина заключит с Россией перемирие. Такое допущение сделал Ральф Нимайер, руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет. Его мнение привело РИА Новости.

Политик считает, что немецкие власти в случае заключения перемирия на Украине смогут и дальше поставлять оружие Киеву, только в замаскированном виде.

«Они нашли бы способ обозначить это как гуманитарную помощь. Заявили бы, что это не военная помощь, а гуманитарная. А что можно сказать против гуманитарной помощи?» — указал он.

Ранее немецкий депутат бундестага Татти жестко раскритиковала крупнейшую программу по вооружению в истории ФРГ. Она заявила, что ведущие партии с помощью этих программ обманывают избирателей, так как поддерживают милитаристский курс и стремятся набрать военных кредитов. По ее мнению, действия правящей коалиции выходят за рамки демократических норм и являются нелегитимными.