Немецкий депутат Джессика Татти обвинила лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца в обмане избирателей и раскритиковала крупнейшую программу вооружения в истории ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Резкая критика в адрес руководства Германии прозвучала в ходе парламентских дебатов об инициативе повышения государственного долга. Депутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Джессика Татти провела историческую параллель между текущими планами коалиции ХДС/ХСС и СДПГ по милитаризации страны и печально известным голосованием в Рейхстаге за военные кредиты в 1914 году.

В своем выступлении, транслировавшемся по парламентскому телевидению, Татти отметила, что обсуждаемые меры представляют собой не просто технические поправки к бюджету, а настоящие военные кредиты. Политик подчеркнула историческую роль социал-демократов, которые, как и более века назад, поддерживают милитаристский курс.

Особенно жесткой критике подвергся лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, которого Татти обвинила в преднамеренном обмане избирателей. По ее словам, до выборов Мерц категорически выступал против новых заимствований, но затем резко изменил свою позицию. Депутат также не пощадила и канцлера Олафа Шольца, заявив, что обоих политиков объединяет высокомерие и оторванность от реальности.

Татти охарактеризовала предлагаемые меры как «крупнейшую программу вооружения в истории Федеративной Республики Германии» и «гигантскую, безграничную милитаризацию», подчеркнув, что действия правящей коалиции выходят за рамки демократических норм и являются нелегитимными.

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