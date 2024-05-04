В Госдепе США заявили о необходимости сотрудничества с РФ по космосу

Российское и американское руководства должны приложить усилия для продолжения сотрудничества в космической сфере. Соответствующее заявление сделала помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по контролю вооружений Мэллори Стюарт в ходе мероприятия Центра международных стратегических исследований.

В своей речи она также подчеркнула, что важно поддерживать сотрудничество сторон в сфере с такой активностью, с которой это вообще возможно.

Состоявшееся мероприятие центра прошло после того, как один из советников американского президента Джейк Салливан заявил, что российское руководство занимается созданием некоего нового спутника, способного нести на борту ядерное вооружение.

Ранее в американском Белом доме обвинили РФ в разработке спутника с ядерным оружием.