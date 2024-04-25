Белый дом обвинил РФ в создании спутника с ядерным зарядом

Российское правительство в текущий момент занимается созданием спутникового вооружения, способного наносить ядерные удары по поверхности Земли. Соответствующее заявление сделал помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова передает информационное агентство ТАСС .

В ходе последнего брифинга Салливан напомнил, что Соединенные Штаты уже выражали подобное мнение ранее. Вашингтон убежден, что Москва занимается разработкой спутника, способного нести в себе ядерное устройство, подчеркнул он.

Салливан также заявил, что в противном случае Россия не наложила бы вето на проект резолюции Штатов и Японии о неразмещении ядерного вооружения в космосе. Вето было наложено по той причине, что Москва уже имеет планы на разворачивание такого оружия в космосе, убежден он.

Ранее американский генерал Уильямс заявил, что европейские учения НАТО фактически ведутся против России.