Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что условия сделки между США и Украиной являются внутренним делом Киева. Таким мнением он поделился в интервью с «Лентой.ру».

Депутат выразил надежду, что в эту сделку не включены территории, которые уже не принадлежат Украине.

«Киев не добился того, чего хотел. Первоначально было озвучено, что они готовы обменять недра на гарантии безопасности. А американцы хотят хоть что-то вернуть из тех колоссальных сумм средств, вложенных в Украину, что-то компенсировать», — сказал Чепа.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк выразил обеспокоенность по поводу ухудшения условий сделки для Киева. Он отметил, что в представленном документе отсутствуют гарантии безопасности от США.

Железняк заявил, что новый проект предусматривает конвертацию доходов, полученных от добычи полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, будут конвертироваться в доллары США. Предполагается, что они должны будут выводиться за границу.

Согласно финансовым условиям соглашения, Украина обязуется доплатить в случае несвоевременного поступления средств. Вклад США в рамках сделки будет представлять собой ранее предоставленную помощь, начавшуюся с 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет до 30 апреля добиться остановки огня на Украине.