США захотели до конца апреля добиться остановки огня на Украине

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хочет достичь режима остановки огня на Украине до 30 апреля. Как сообщил журнал The Economist, задачу планируют выполнить к дате окончания первых 100 дней работы Трампа на посту главы США.

Также в публикации перечисляются 10 главных направлений в работе руководителя Штатов в дебютные 100 дней работы в должности главы страны. В частности, политик хочет закончить противостояние на Украине, закрыть южную границу Соединенных Штатов, инициировать крупную кампанию по депортации нелегалов, добиться понижения уровня инфляции, увеличить объемы добычи нефти и газа, отменить решение предыдущей администрации по борьбе с изменением климата, запретить изменившим пол людям участвовать в спортивных соревнованиях, отменить гражданство по праву рождения, а еще помиловать граждан, которых обвиняют в штурме Капитолия в 2021 году.

При этом только последний пункт из перечисленных Трамп выполнил полностью.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог раскрыл самый трудный этап урегулирования конфронтации на Украине.