Стало известно, как Путин отреагировал на идею Трампа о безопасности судоходства

Российский президент Владимир Путин конструктивно отреагировал на идею лидера США Дональда Трампа о безопасности судоходства в Черном море. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы Кремля.

Напомним, что вечером вторника проходил телефонный разговор лидеров двух стран и во время беседы президент США предложил начать реализовывать известную инициативу, которая касается безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Сообщается, что российский лидер Владимир Путин конструктивно отреагировал на высказанное предложение и политики договорились продолжить переговоры в этом направлении, чтобы дополнительно проработать конкретные детали и обо всем договориться.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом поддержал мирное разрешение украинского конфликта.