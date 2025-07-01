В Херсоне местные власти и контролирующие структуры начали принудительно требовать от жителей города денежные средства на поддержку ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По его словам, сбор денег ведется в общественных местах и на кассах магазинов. В случае, если люди отказываются отдавать свои кровные на поддержу войны, их обвиняют в коллаборационизме.

«У каждого, кто приходит за продуктами, даже если это только булка хлеба, спрашивают, сколько будете жертвовать на помощь вооруженным силам Украины: гривну, 5 гривен или больше», — написал Кастюкевич.

По его словам, в основном давление оказывается на пожилых украинцев, поскольку они не могут ответить. Также сенатор подчеркнул, что местные активно следят за новостями из России и с нетерпением ждут, когда Херсон вернется в ее состав.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал «глупыми» слова мэра Одессы Геннадия Труханова об этом городе.