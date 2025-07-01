По мнению Владимира Константинова, возглавляющего парламент Крыма, высказывание одесского мэра Геннадия Труханова о том, что Одесса не является русским городом, — глупое, передает РИА Новости.

Ранее издание «Телеграф» распространило информацию о том, что Труханов, предваряя митинг в поддержку русской культуры, заявил: Одесса — «не русский город».

Константинов расценил слова Труханова как проявление недальновидности и невежества, подчеркнув, что мэр не осведомлен об истории города, которым управляет.

Он настаивает, что Одесса по праву считается русской территорией, поскольку ее основание связано с именем российской императрицы Екатерины II.

«Сама Украина — это русская земля. И украинский народ — это часть русского народа. Это всегда нужно понимать в этом контексте», — добавил Константинов.

Ранее Песков посоветовал мэру Одессы Труханову почитать учебник истории.