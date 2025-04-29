Эксперт назвал вероятную причину блэкаута в Испании и Португалии

Электричество в Испании и Португалии могло отключиться по причине резкого перепада атмосферного давления, из-за чего релейная защита энергосистемы автоматически отключила подачу электроэнергии. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на главного редактора онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Бориса Марцинкевича.

По словам эксперта, достаточно давно известно о явлении под названием акустическое колебание, которое возникает в случае большого перепада давления.

«Низкое давление у поверхности земли, резко появившийся циклон с его высоким давлением „лупит“ вниз — пошла вибрация воздуха, которая просто „мотает“ провода (линии электропередачи — Прим. ред.). Увидев такие колебания, релейная защита сработала автоматически. Эта самая индуцированная (то есть наведенная) атмосферная вибрация — явление чрезвычайно редкое, потому какой-то специальной защиты никто и не думал изобретать», — выразил эксперт свое мнение.

При этом он подчеркнул, что высказал лишь один из вариантов, приведших к блэкауту, причины возникновения которого пока еще не установлены.

Ранее стало известно о том, что в связи с массовым отключением электричества власти Испании ввели чрезвычайное положение, а просьба о помощи поступила из трех регионов страны. Кроме того, испанские энергетики назвали причину, по которой прекратилась подача электроэнергии.