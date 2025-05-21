В Испании застрелен экс-советник Януковича Портнов

Отмечается, что Портнова убили в населенном пункте Посуэло-де-Аларко, расположенном недалеко от Мадрида.

Утром в Национальную полицию Испании поступил звонок от прохожего, который сообщил о найденном на улице человеке с несколькими огнестрельными ранениями. Когда на место прибыла бригада скорой помощи, врачи констатировали смерть мужчины. В Портнова стреляли пять раз — четыре пули были выпущены в грудь, одна — в голову.

Портнов являлся советником президента Украины Януковича в 2011–2014 годах. Он также был заместителем руководителя администрации главы государства, отвечающим за вопросы судоустройства.

До этого, с 2005 по 2010 годы, Портнов являлся главным юристом команды Юлии Тимошенко. С 2010 по 2014 годы входил в состав Совета Национального банка Украины.

Портнова считают одним из инициаторов законопроектов, направленных на подавление протестных движений Евромайдана в 2014 году. После переворота на Украине он стал участником расследования по подозрению в государственной измене.

В январе 2015 года Министерство внутренних дел (МВД) Украины объявило Портнова в розыск по обвинению в присвоении имущества через злоупотребление служебными положениями. Однако это решение было отменено, так как определить местоположение экс-политика было невозможно. В конце 2021 года в отношении Портнова были введены санкции со стороны США.

Ранее издание The Guardian сообщило, что в центре Мехико убили секретаря и советника мэра города.