В центре Мехико убиты секретарь и советник мэра

В центральной части Мехико произошло убийство секретаря и советника мэра столицы Клары Бругады — Ксимена Гусмана и Хосе Муньоса, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел на оживленной дороге у станции метро 20 мая. Видеозапись произошедшего показала, что нападавшим оказался мужчина в белой футболке, который поджидал у машины одного из советников мэра. Преступник выстрелил в обоих мужчин, после чего скрылся на мотоцикле вместе с напарником.

Бругада назвала случившееся прямым нападением и пообещала принять все необходимые меры для усиления безопасности и борьбы с подобными преступлениями.

Президент Мексики Клаудия заявила, что убийства не останутся безнаказанными, и подчеркнула необходимость укрепления системы безопасности в стране.

В конце мая 2024 года в мексиканском городе Коюка-де-Бенитес, находящемся в штате Герреро, был убит кандидат в мэры от оппозиционной партии «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос. Стрелок выстрелил ему в спину на митинге, когда тот собирался выйти на сцену и обратиться к избирателям.

Как пишет The Guardian, в период с июня 2023 года по май 2024-го в Мексике было зарегистрировано 82 убийства политиков, включая 34 кандидатов на разные посты.

Ранее сообщалось, что кандидат от правящей партии «Морена» в мэры мексиканского штата Веракрус Есения Лару Гутьеррес погибла во время перестрелки в момент, когда вела прямой эфир в соцсети.