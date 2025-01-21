В Японии ветер сдул в море груз с конвертоплана во время учений ВС США

Сильный ветер стал причиной опрокидывания ящика весом 450 кг в море в Японии, сообщило агентство Kyodo.

По информации источника, инцидент произошел в южной японской префектуре Окинава. Ящик весом почти полтонны планировалось сбросить с конвертоплана ВС США Osprey в рамках военных учений на аэродром острова Иэ, однако сильный порыв ветра опрокинул ящик, в результате чего он оказался в море.

Правительство Японии уже проинформировало об инциденте руководство США. Власти японского государства назвали этот случай «прискорбным» и обратились к Вашингтону с просьбой не допустить подобных происшествий в будущем.

Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки также призвал к более строгому контролю за действиями военных США, размещенных на острове.

По информации издания, несмотря на усилия по поиску ящика в акватории острова, обнаружить его до сих пор не удалось.

В префектуре Окинава сконцентрировано самое большое число военных баз Соединенных Штатов, которые занимают 0,6% от всей территории Японии. Окинава принимает 74% всех американских военных баз.

Ранее сообщалось, что в Японии пожилые женщины добровольно отправляются в тюрьмы ради выживания.