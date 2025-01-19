В Японии пожилые женщины добровольно отправляются в тюрьмы ради выживания

В Японии наблюдается уникальная социальная тенденция, когда пожилые женщины добровольно выбирают жизнь в тюрьме в качестве альтернативы одиночеству и бедности, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что многие из них готовы даже платить за пребывание в учреждении от 130 до 190 долларов в месяц, так как это дает им возможность избежать финансовых трудностей и обеспечить свои основные потребности.

По информации источника, основной контингент нынешних заключенных в Японии составляют пожилые японцы. Одной из причин, по которой пожилые женщины выбирают тюремное заключение, является проблема одиночества, с которой они сталкиваются в реальной жизни

Тюремные охранники отмечают, что многие заключенные ищут живое общение и возможности для социализации.

Как рассказала 81-летняя японка, которая отбывает наказание за кражу еды, в тюрьмах действительно созданы комфортные условия.

«В этой тюрьме очень хорошие люди», – рассказала женщина.

Как отмечает CNN, условия в японских тюрьмах действительно отличаются от традиционного восприятия. Они часто предлагают базовый комфорт, включая питание и медицинскую помощь.

Согласно последним данным, 20% японцев старше 65 лет живут за чертой бедности. В современных условиях некоторые из них начинают рассматривать тюрьмы как способ избежать расходов на еду и медицинские услуги.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что в Японии в возрасте 116 лет умерла старейшая жительница планеты Томико Итоока.