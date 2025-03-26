В Канаде исключили Tesla из программы предоставления скидок на электрокары

Министр транспорта и внутренней торговли Канады Христя Фриланд объявила о значительных изменениях в критериях отбора для будущих программ стимулирования электромобилей, передает телеканал CTV.

Одним из основных нововведений стало исключение Tesla из этих программ. Таким образом, компания лишилась права на получение скидок. Фриланд подчеркнула, что это решение связано с введенными со стороны США «незаконными и противоправными» пошлинами.

Указ о изменениях был обнародован в разгар предвыборной кампании в Канаде, где будущие отношения с США стали ключевыми вопросами обсуждения. Кандидат от Новой демократической партии Брайан Массе заявил, что исключение Tesla — это «меньшее из того, что можно было бы ожидать» в условиях растущей напряженности с Вашингтоном.

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо 2 марта заявил, что если США введут импортные пошлины против Оттавы, то страна примет в ответ «пропорциональные» меры.

Телеканал Fox News накануне сообщил, что ФСБ создала специальную группу, которая будет расследовать акты вандализма и поджогов автомобилей Tesla. Ранее в нескольких штатах США были зафиксированы случаи порчи транспорта.

Ранее также стало известно, что в дилерском центре Tesla в Техасе нашли взрывные устройства.