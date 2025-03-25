Взрывные устройства нашли в дилерском центре Tesla в Техасе

В Остине, штат Техас, в дилерском центре Tesla обнаружили несколько взрывных устройств, сообщил телеканал ABC News. Подозрительные объекты были найдены полицейскими утром 24 марта.

Саперы подтвердили, что эти предметы действительно представляют собой взрывные устройства, и успешно их обезвредили. В результате инцидента никто не пострадал.

Федеральное бюро расследований (ФБР) сформировало специализированную группу, чтобы реагировать на инциденты, связанные с угрозами компании Tesla. В заявлении ФБР подчеркивается, что акты насилия, вандализма и внутреннего терроризма будут преследоваться с максимальной строгостью.

По информации источников в правоохранительных органах, за несколько дней уже было зарегистрировано 48 случаев нападений на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla.

20 марта заместитель директора ФБР Дэн Бонджино сообщил о проводимом расследовании актов вандализма против Tesla. Президент США Дональд Трамп также высказался по этому поводу, заявив, что считает эти злонамеренные действия возможным проявлением политики своих оппонентов. Он назвал злоумышленников террористами.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе на Кубани произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.