В Кремле не подтвердили начало подготовки к разговору Путина и Трампа

Подготовка телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на данный момент не началась. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Трамп, который официально вступил в должность президента США 20 января, ранее высказывал надежду на скорый разговор с Путиным. По информации CNN, новый глава государства поручил своей команде организовать телефонный звонок с российским коллегой в первые дни после инаугурации.

Путин на заседании Совета безопасности 20 января высказал уверенность в том, что новая администрация США имеет настрой на восстановление прямых контактов с РФ. При этом он поздравил Трампа с успешным вступлением в должность, выражая надежду на открытие диалога между странами.

Последний телефонный разговор между президентами Путиным и Трампом состоялся 23 июля 2020 года. С тех пор общения между ними было, а пост президента США в 2021 году занял Джо Байден.

В январе 2017 года Путин и Трамп обсудили актуальные вопросы спустя восемь дней после инаугурации Трампа. С Джорджем Бушем-младшим российский лидер связался через 11 дней после инаугурации в январе 2001 года и через 12 дней в январе 2005-го.

Самый быстрый контакт между главами России и США произошел через шесть дней после инаугурации Джо Байдена в январе 2021 года.

Ранее Дональд Трамп анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным.