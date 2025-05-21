В Кремле оценили ход работы по меморандуму с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большая часть работы по подготовке и реализации меморандума между Россией и Украиной ведется в закрытом режиме и не предназначена для публичного доступа.

Он подчеркнул, что соблюдение конфиденциальности позволяет более эффективно решать сложные вопросы и достигать компромиссных решений.

«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Работают все динамично. Мы будем вас информировать», — уточнил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил готовность Москвы продолжать переговорный процесс на Украине. Он отметил, что для заключения мира крайне важно найти точки соприкосновения и идти на взаимные уступки.

Первые с 2022 года переговоры между делегациями РФ и Украиной состоялись в пятницу, 16 мая, в Стамбуле. Итогом этого раунда стали договоренности об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», а также доработка деталей соглашения о заключении мира.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что сразу двое членов украинской делегации скрылись в неизвестном направлении после стамбульских переговоров.