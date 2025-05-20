Сразу двое членов украинской делегации скрылись в неизвестном направлении после стамбульских переговоров. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, они нашли лазейку и бежали через Турцию или Болгарию, чтобы не возвращаться на родину. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что это абсолютный маркер того, что у киевского режима дела плохи. Ранее они были вхожи в круг сильных мира сего, поэтому, видя всю ситуацию в руководстве Незалежной и в самой стране, они решили, что им лучше уйти.

По мнению военного эксперта, Болгария является просто транзитной страной, и, вероятнее всего, бежавшие дипломаты уедут в Германию или во Францию.

Ранее сообщалось, что член украинской делегации Головко сбежал во время переговоров в Стамбуле.