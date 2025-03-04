Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии значительных возможностей для создания российско-американского сотрудничества. Об этом представитель Кремля заявил в комментарии радиостанции «Маяк».

По его словам, сотрудничество между двумя государствами можно выстроить на разных территориях России, включая новые регионы (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области).

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Москва выражает готовность к сотрудничеству с американскими компаниями, особенно в области добычи и переработки редкоземельных металлов.

Однако, подчеркнул Песков, введенные против России санкции создают значительные препятствия для реализации предложений о сотрудничестве.

«Как сейчас предлагать (сотрудничество — ред.) американским компаниям, если действуют санкции?» — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что сотрудничество в области редкоземельных металлов может быть взаимовыгодным и открыть новые горизонты для развития технологий и инноваций. Россия, обладая значительными запасами этих ресурсов, готова предложить надежные условия для совместной работы, подытожил он.

Ранее член Общественного совета при Министерства науки и высшего образования России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье Сегодня» рассказала, чем для России обернется отмена санкций США.