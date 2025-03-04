Удар по экономике или трамплин для взлета: чем для России обернется отмена санкций США

Белый дом не станет сразу отменять существенные санкции в отношении России. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко. США начнут с конкретных предприятий и физических лиц — российских олигархов.

Какие санкции отменят

Американский президент Дональд Трамп поручил разработать перечень санкций, которые могут быть смягчены на фоне переговоров с Москвой, сообщило агентство Reuters. Предполагается отмена санкций в отношении конкретных компаний и физических лиц. Скорее всего, в список войдут российские олигархи и их предприятия, считает экономист Литвиненко.

«США настроены на налаживание и укрепление отношений с Россией. Для этого планируется заключать сделки о реализации совместных проектов, в частности, крупных инфраструктурных проектов не только на территории третьих стран, но и на новых территориях РФ после достижения мирного соглашения. Реализация совместных проектов потребует снятия санкций, иначе американские компании не смогут в них участвовать», — добавила эксперт.

Ожидать снятия существенных санкций не стоит, продолжила экономист, в частности реверсии российских банков в систему SWIFT и возврата замороженных активов. При этом обсуждаемая отмена санкций в отношении конкретных физлиц и предприятий тоже даст эффект, хотя и менее значительный, потому что весомый объем активов этих компаний заморожен за рубежом, отметила Литвиненко.

«Главное для наших предприятий, чтобы товары поставлялись на территорию РФ напрямую — без использования логистики третьих стран, а наша продукция, в первую очередь, нефть и газ, пошла напрямую в те страны, которые в этом нуждаются — в Европу. Отмена этих санкций пока что даже не обсуждается», — подчеркнула эксперт.

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Опасность отката

Российская экономика в условиях многолетних санкций смогла адаптироваться и даже выиграть. По словам Литвиненко, главной победой стала политика импортозамещения, которая только сейчас начала работать полноценно и комплексно. Звучат мнения, что отмена санкций ударит по отраслям, работающим в направлении импортозамещения в РФ. Но государство может выдвинуть протекционистские меры, которые позволят выставить барьеры в отношении тех предприятий и отраслей, которые еще достаточно «молоды» относительно своих зарубежных конкурентов, поддержать их, заявила экономист.

«Конкурентная борьба, возможно, поспособствует повышению качества и снижению стоимости товаров на внутреннем рынке. Скорее всего, отмена санкций будет плюсом», — считает специалист.

В связи с тем, что санкции принимались пакетами в течение нескольких лет, сниматься они тоже будут не сразу. Кроме того, каждое решение, если США заинтересованы в укреплении отношений с РФ, будет обсуждаться с Москвой, чтобы отмена санкций не дала противоположный эффект для российской экономики, заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что Трамп готов уступить России в конфликте на Украине не только территории Донбасса.