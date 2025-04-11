В Кремле подтвердили прибытие Уиткоффа в Россию на встречу с Путиным
Песков: спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Россию
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он отметил, что Кремль проинформирует, если в графике Путина появится встреча со спецпосланником Трампа Уиткоффом. По словам Пескова, сегодня, 11 апреля, Путин проведет совещание по вопросам развития Военно-морского флота России.
Ранее сообщалось, что самолет, на котором, предположительно, летит специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, сел в Санкт-Петербурге.