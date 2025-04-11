Появились подробности перемещения борта Уиткоффа по России

Самолет, на котором, предположительно, летит специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, сел в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Ранее издание Axios сообщило, что Уиткофф в пятницу, 11 апреля, намерен посетить Москву и, вероятно, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, на карте Flightradar видно, как воздушное судно Gulfstream G650ER, на котором Уиткофф часто совершает официальные перелеты, вылетел из Флориды. Уже в 09:20 мск судно приземлилось в международном аэропорту Пулково.

Визит Уиткоффа в Россию с начала налаживания диалога между РФ и США станет уже третьим. Последний раз спецпосланник американского лидера был в Москве 13 марта. Тогда он провел встречи с высокопоставленными российскими чиновниками. Вечером того же дня с Уиткоффом встретился Путин.

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел встречу с членами Американской торговой палаты в России.