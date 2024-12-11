Лидер киевского режима Владимир Зеленский не собирается прекращать огонь на Рождество и другие праздничные дни, а также не будет меняться пленными, как это предлагала Венгрия. Об этом заявил премьер последней Виктор Орбан.

Венгрия более лояльно относится к России, за что периодически подвергается критике европейских коллег. Однако страна продолжает осторожно содействовать разрешению конфликта, в частности беседуя с Владимиром Зеленским. Однако, как отметил венгерский премьер Виктор Орбан, все предложения украинская сторона отвергает.

«В конце председательства Венгрии в ЕС мы предприняли новые действия во имя мира. Мы предложили прекращение огня на Рождество и масштабный обмен пленными. Как грустно, что... Зеленский сегодня отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!», — написал Орбан в соцсетях.

Напомним, что 11 декабря также стало известно, что Зеленский обиделся на Орбана из-за звонка Путину. Своими эмоциями президент Украины поделился в Telegram-канале. Там бывший комик отметил, что вопросы о мире не могут обсуждаться без участия Киева.

Ранее сообщалось, что Запад готов потерять часть Украины. Таким мнением делился политолог Юрий Кот.