Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не адаптировалась к изменившемуся климату международных отношений между Москвой и Вашингтоном, передает РИА Новости.

По словам Пескова, конфронтационные и милитаристские заявления, поступающие из Варшавы и Парижа, служат ярким свидетельством этого факта.

«Это не значит, что соглашаться во всем, но по крайней мере вести диалог, чтоб пытаться договориться», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков обратил внимание на то, что недавние заявления европейских лидеров лишь подтверждают их вовлеченность в милитаристскую риторику, основанную на напряженных отношениях с Россией. По его словам, это создает дополнительные барьеры для налаживания конструктивного диалога и поиска взаимоприемлемых решений.

Представитель Кремля не исключил, что страны Европейского Союза (ЕС) все-таки смогут привыкнуть к новому миропорядку. Песков отметил, что сложившаяся политическая ситуация указывает на необходимость переосмысленных подходов к международным отношениям, где диалог и сотрудничество могут стать основой для достижения долгосрочных безопасных решений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Европе не выиграть у России в гонке вооружений.