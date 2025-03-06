В ответ на заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о необходимости вступления Европы в гонку вооружений на фоне конфликта на Украине представитель Кремля заявил, что европейским странам не удастся одержать верх над Россией в этом вопросе.

«Не выиграть им у нас, потому что мы не будем с ними играть», — заявил Песков.

Он также отметил, что российский президент Владимир Путин разработает стратегию, позволяющую избежать втягивания страны в гонку вооружений. Песков также напомнил о недавних высказываниях главы государства, в которых он подчеркивал нежелание Москвы участвовать в таких масштабных военных соревнованиях.

«Мы будем заниматься обеспечением своих интересов», — сказал Песков.

В ответ на заявления из Варшавы и Парижа, в которых прозвучали милитаристские нотки, представитель Кремля лишь выразил сожаление. Он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлениями о ядерном потенциале Европы подогревают напряженность и не способствуют мирному диалогу.

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия не намерена нападать на какую-либо из стран НАТО. Российский лидер подчеркивал, что западные политики подобной риторикой лишь запугивают собственное население.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) РФ назвало Эммануэля Макрона главным инициатором войны.