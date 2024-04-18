В Кремле заявили, что США подталкивают Киев к уничтожению украинского народа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США подталкивают Киев на боевые действия до последнего украинца.

Так представитель Кремля прокомментировал новый пакет помощи Украине от Вашингтона. Его слова приводят РИА Новости.

«Де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечением гарантированной прибыли для США», — сказал Песков.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, США ищет разные методы поддержки Киева. Песков считает, что любой из вариантов подталкивает Украину продолжать конфликт. Он заявил, что американское правительство хочет, чтобы часть выделенных средств Киеву оставались в военно-промышленном комплексе (ВПК) Соединенных Штатов, после чего в виде налогов возвращались в казну.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ВПК США получил 50 из 60 миллиардов долларов, которые предусмотрены в новом пакете военной помощи украинскому государству.

После начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада, в том числе члены Европейского союза (ЕС), Великобритания и США, начали оказывать активную помощь Киеву, выделяя на нужны ВСУ оружие, боеприпасы и финансы. Министерство иностранных дел РФ направляло этим странам ноту протеста, однако никакой реакции не последовало.

Ранее Песков также прокомментировал конфискацию имущества граждан РФ на территории Франции.