В Кремле высказались об аресте недвижимости россиян во Франции

По словам представителя Кремля, такие действия со стороны Парижа являются незаконными. Пескова цитирует «Интерфакс».

«Это частная собственность, и поэтому любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и априори является незаконным», — сказал Песков.

Он отметил, что власти Франции таким образом подрывают основы своей правовой системы.

В 2022-м году президента Франции Эммануэль Макрон поручил провести полную инвентаризацию имущества попавших под санкции россиян, среди которых есть виллы, финансовые активы, яхты, люксовые автомобили.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в 2022-м году также сообщила, что после введения санкций против РФ имущество россиян на территории страны было заморожено на сумму 850 миллионов евро.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Макрон хочет обмануть РФ при помощи идеи о перемирии.