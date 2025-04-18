В Кремле заявили о прогрессе решения украинского конфликта

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о некотором продвижении в украинском вопросе, отметив, что оно обусловлено приостановкой атак на энергетическую инфраструктуру. При этом он подчеркнул, что предстоит еще много переговоров.

Таким образом, Песков прокомментировал вопрос журналистов о том, насколько Кремль считает вероятным выход США из процесса мирного урегулирования на Украине.

Песков также упомянул об истечении месячного моратория на нанесение ударов по энергетическим объектам как на территории России, так и Украины, добавив, что президент РФ не давал распоряжений о его продлении.

Ранее Марко Рубио заявлял, что важно оценить, возможно ли достичь мира на Украине в скором времени.