В МИД РФ призвали США как можно скорее дать ответ на запрос агремана новому послу

Россия призвала США ускорить ответ по запросу агремана о назначении нового российского посла. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул необходимость полноценного функционирования дипломатических учреждений РФ за границей для поддержания диалога между государствами и призвал американскую сторону ускорить решение данного вопроса.

«И когда наш посол в Вашингтоне отсутствует из-за невыдачи ему агремана американской стороной, нам представляется эта ситуация нежелательной», — отметил Рябков.

Несмотря на это он отметил, что на данный момент такая ситуация не является «экстраординарной».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что США положительно отнеслись к предложенной Россией кандидатуре нового посла. Тогда он отметил, что дата его отъезда в Вашингтон будет запланирована с учетом инаугурации Дональда Трампа. Однако это событие уже прошло 20 января.

В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла РФ в США Анатолия Антонова. Официальные представители Кремля имя кандидата на должность нового российского посла в США не раскрывают.

По информации «Коммерсанта», им может оказаться Александр Дарчиев, который работает на дипломатической службе с 1992 года и является директором департамента Северной Америки МИД РФ.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что вызвало посла Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты.