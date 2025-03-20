Действия США, которые продолжают оказывать военную помощь Украине, противоречат заявлениям Вашингтона о стремлении к миру и стабильности. Таким мнением на брифинге поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

По ее словам, поставки вооружений Киеву только ухудшают ситуацию, вовлекая страны НАТО в конфликт.

«Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что те, кто стремится к миру на Украине, естественно, будут настаивать на незамедлительном прекращении милитаризации «террористической группы» под руководством киевских властей, а не продолжать снабжать ее оружием.

Ранее Пентагон в комментарии РИА Новости подтвердил, что США продолжают поставки американского оружия Украине.

Руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер ранее также сообщил, что Германия продолжит оказывать военную поддержку Киеву даже после заключения перемирия с РФ.