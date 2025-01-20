Генконсульство Турции в Алеппо вновь открыло свои двери

Генеральное консульство Турции в Алеппо вновь открыло свои двери после почти 13 лет простоя. В ходе прямого эфира телеканала TRT продемонстрировали , как над зданием дипмиссии был поднят флаг Турции.

Консульство планирует постепенно увеличивать количество сотрудников и начинать предоставление услуг местным жителям.

Временный поверенный в делах Турции в Дамаске Бурхан Кероглу, выступая на церемонии, отметил, что после отстранения от власти партии «Баас» Анкара «налаживает связи с истинными руководителями Сирии, что содействует развитию страны».

«Отношения между Турцией и Сирией будут развиваться, мы будем поддерживать процессы открытия Сирии миру», — сказал он.

Турецкое посольство в Сирии прекратило свою работу в марте 2012 года, когда отношения между странами значительно ухудшились из-за острых политических разногласий касательно решения сирийского конфликта.

Ранее сообщалось, что Турция будет добиваться при Трампе отказа США от поддержки РПК в Сирии.