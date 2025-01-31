В МИД РФ заявили об отсутствии подвижек с выдачей агремана новому послу в США

Ситуация с агреманом для нового посла России в США остается без изменений, и пауза со стороны Вашингтона начинает вызывать беспокойство. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он выразил надежду на то, что Вашингтон скоро даст сигнал о положительном решении. По его словам, отсутствие посла делает работу дипломатической миссии менее эффективной, особенно в такой важной локации, как столица США.

Рябков также отметил, что американская сторона заинтересована в восстановлении всех аспектов межгосударственного общения, поэтому призвал уделить этому вопросу должное внимание.

В конце ноября прошлого года в российских СМИ появилась информация о том, что директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев может стать новым послом в Вашингтоне, заменив Анатолия Антонова, который был отозван в Москву по указу президента Владимира Путина.

Официального подтверждения этой информации пока не последовало, и в МИД России уверили, что с кандидатом на пост посла уже определились, но не комментируют это публично.

Ранее в МИД РФ призвали США как можно скорее дать ответ на запрос агремана новому послу.