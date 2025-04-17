В Минтрансе появились разногласия насчет сертификации импортозамещенного Superjet

Плановый срок получения сертификата на новый импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet New (SSJ New) с двигателем ПД-8 установлен на декабрь 2025 года. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ, передает РИА Новости.

Ведомство отметило, что для достижения обозначенной даты прилагаются все необходимые усилия, включая тщательную проработку всех этапов сертификации. Специалисты Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) активно работают над тем, чтобы обеспечить соответствие нового самолета всем требованиям безопасности и качества.

SSJ New, разработанный в рамках программы импортозамещения, должен стать важным шагом для российской авиапромышленности, усиливая ее конкурентоспособность на мировом рынке.

В то же время, как передает «Комсомольская правда», заместитель министра транспорта РФ Андрей Иванов на заседании Совета Федерации сообщил, что сертификация полностью импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet New (SSJ New) перенесена на март 2026 года.

Основной причиной задержки он назвал отклонение сроков сертификации двигателя ПД-8, который будет использоваться на SSJ New.

«Срок сертификации, плановый срок 30 ноября 2025 года. В связи с задержками по сертификации двигателя ПД-8 разработчиком прогнозируется сдвиг срока сертификации на март 2026», — заявил Иванов.

Он уточнил, что перенос сертификации не нарушает обнародованные ранее сроки «Ростеха» для появления новых самолетов SSJ New и МС-21 на российском рынке.

Ранее советник президента РФ Юрий назвал возобновление авиасообщения между Россией и США «разумным шагом» на пути к улучшению двусторонних отношений.