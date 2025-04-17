Ушаков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и США

Советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что возобновление авиасообщения между Россией и США стало бы разумным шагом на пути к улучшению двусторонних отношений. Таким мнением он поделился в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент разговора опубликован в телеграм-канале корреспондента.

Ушаков подчеркнул, что тема возобновления авиаперелетов между странами затрагивалась в ходе обсуждений, в которых активно участвовал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Но американцы все-таки пока считают, что нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом только уже вести речь об авиасообщении. Хотя, как мне представляется, это вполне было бы логичное решение», — отметил Ушаков.

27 февраля российская делегация на переговорах в Стамбуле официально предложила восстановить прямое авиасообщение между РФ и США. Это предложение активно обсуждалось на встречах высокопоставленных представителей.

10 апреля в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских консультаций, где этот вопрос был поднят в числе ключевых тем. Российскую делегацию представлял новый посол РФ в США Александр Дарчиев.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США могут ослабить санкции в обмен на мир на Украине.