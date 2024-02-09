В Николаеве прогремели взрывы

СМИ сообщили о взрывах, которые прогремели в украинском городе Николаев. В соцсетях пользователи пишут о громких звуках в городе. Информация появилась в пределах 16:00 по местному времени.

Ранее глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Предупреждение об опасности действовало с 15:53 до 16:29.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт, организованный киевским режимом. Террористы заложили взрывное устройство в грузовик, следовавший по мосту. В момент, когда транспортное средство оказалось на объекте, произошел взрыв. Было повреждено шоссейное полотно. Погибли люди.

Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары по объектам критической инфраструктуры направлены на снижение военного потенциала ВСУ. Он отмечал, что такие действия со стороны России на направлены против народа Украины.

Ранее мы сообщали, что сын нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не подлежит мобилизации, поскольку проживает в Сиднее.