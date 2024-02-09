Сыну нового главкома ВСУ Сырского не грозит мобилизация

Старшему сыну нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не грозит мобилизация на Украине, поскольку он живет в австралийском Сиднее, пишут РИА Новости .

Издание отмечает, что молодой человек по имени Антон любит вести разгульный образ жизни, о чем свидетельствуют его фотографии, размещенные в социальной сети «ВКонтакте».

По информации, которую он сам опубликовал на своей странице, Антон окончил университет в Сиднее, где продолжает жить. Все посты, которые мужчина делал в соцсетях, на русском языке.

В 2019 году сын Сырского опубликовал на своей стене карикатуру с изображением медведя в цветах флага России, который ступает по пескам с надписью «Сирия». На изображении также помещен камень, за которым прячутся трое мужчин — представители ИГ*, ЦРУ и сирийской оппозиции.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, поблагодарив его за два года работы. Слухи о его увольнении появились и раньше. Место Залужного занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости рассказал, почему Зеленский принял решение уволить Залужного.

*Террористическая организация, запрещена в России