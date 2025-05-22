В офисе Зеленского назвали два условия для продолжения переговоров с РФ

Возобновление диалога с Российской Федерацией для прекращения военных действий станет реальным лишь после проведения обмена военнопленными. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

Ермак упомянул о достигнутой ранее договоренности об обмене пленными в формате «1000 на 1000». В качестве еще одного необходимого условия он назвал согласование места проведения следующей встречи с российской стороной.

Предыдущие очные переговоры между делегациями России и Украины состоялись в Стамбуле в прошлую пятницу и продолжались около двух часов. Владимир Мединский, помощник президента и глава российской делегации, заявил о планируемом масштабном обмене пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». Помимо этого, Москва и Киев пришли к соглашению представить собственные предложения по будущему перемирию.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане.