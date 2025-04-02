В ООН высказались о деле Ле Пен

Та ситуация, которая сложилась во Франции вокруг оппозиционного политика Марин Ле Пен, отслеживается Управлением верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщил представитель этого ведомства Тамин Аль-Китан. Его слова привело РИА Новости.

Аль-Китана попросили прокомментировать то, что в Европе участились случаи, когда представителей оппозиции лишают возможности принять участие в выборах. В качестве примера была приведена ситуация во Франции.

«Мы знаем о приговоре, о котором вы говорите, и понимаем, что это судебное решение находится на стадии обжалования», — указал он в ответ.

Ранее сообщалось, что в ООН обратилась за помощью другой оппозиционный политик, глава автономии Гагаузия в Молдавии Евгения Гуцул. Она попросила помощи у генсека этой международной организации, так как находится под арестом, который считает политически мотивированным.