В оппозиции Молдавии расценили арест главы Гагаузии как часть репрессий

Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул стал частью репрессий против оппозиционеров. Такое мнение высказал Василий Боля, депутат от оппозиционного политического блока «Победа». Его слова привело РИА Новости.

Парламентарий считает, что арест Гуцул вышел за рамки политической борьбы. Он стал актом репрессий против тех, кто не согласен с официальной политикой Кишинева.

«Власть игнорирует мнение граждан, подавляя инакомыслие. Мы видим давление не только на Евгению Гуцул, но и на общественных деятелей и простых граждан, осмелившихся выразить свое мнение», — указал Боля.

Сам факт ареста, по утверждению депутата, ставит под угрозу все демократические принципы в стране. С его точки зрения, власти Молдавии перестают выстраивать диалог и переходят к силовым методам воздействия на всех недовольных.

Ранее сама Гуцул заявила, что не боится ареста. Она сообщила журналистам, что с ней все хорошо и глава Гагаузии будет двигаться вперед, выражая свою политику. Гуцул добавила, что считает все действия молдавских властей незаконными и направленными на то, чтобы расправиться с оппозицией.