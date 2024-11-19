Решение Зеленского ударить по России ATACMS назвали приговором Украине

Американский журналист Джексон Хинкл в одной из социальных сетей написал на русском языке о том, что значит решение Зеленского атаковать российские территории ATACMS для самого президента Украины.

По словам Хинкла, именно этим решением лидер Украины решил как свою судьбу, так и судьбу своей страны. Хинкл написал: «Прощай, Зеленский. Прощай, Украина».

Американский журналист уверен, что ответ России на такое решение последует, и называть его неспровоцированным точно нельзя, даже если «кричать, плакать или топать» – он бы не расстроился, узнав, что Путин принял решение поступить с украинским руководством именно так, как тот считает нужным.

Ранее президент Украины заявил о готовности Киева наносить удары по России дальнобойными дронами и ракетами ATACMS.