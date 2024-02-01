В прежних темпах: политолог раскрыл, когда состоится следующий обмен пленными между РФ и Украиной

Несмотря на нападение Украины на российский самолет Ил-76, обмен пленными между странами все-таки состоялся. Как оказалось, в нем участвовали ОАЭ, занимавшиеся согласованием мероприятий.

Состоятся ли новые обмены с учетом того, что доверять киевскому режиму теперь хочется еще меньше, нам рассказал политолог Дмитрий Раевский.

Уже сработались

«Как заявил наш верховный главнокомандующий Владимир Путин, соотношение пленных в России и Украине составляет приблизительно 1 к 10. Известно, что солдат ВСУ в РФ сейчас больше 20 тысяч. Это означает, что российских военных на Украине около 2 тысяч. Поэтому обмены идут постоянно, каждый месяц возвращаются домой человек по 200. Вполне вероятно, что те пленные, которые сейчас есть, будут обменяны за 2024 год, если темпы не снизятся после инцидента со сбитым Ил-76», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на трагедию, продолжил собеседник, предпосылок для этого нет — двусторонняя комиссия работает, люди друг друга знают, сработались, постоянно обсуждают списки на обмен.

Фото: [ РИА Новости/Министерство обороны РФ ]

Внутриполитическая грызня

«Скорее всего, нападение на Ил-76 — результат внутриполитической грызни на Украине, желание одних подставить других. Кому хотели насолить, Зеленскому или Залужному, неизвестно. Может быть, они вовсе планировали просто запугать своих же солдат, чтобы они не сдавались в плен, понимая, что их уничтожат свои же. Это, конечно, вопрос, на который мы не можем ответить, но процесс обмена военнопленными будет происходить», — подчеркнул Раевский.

Русские солдаты в украинском плену, по мнению эксперта, не приносят пользы Киеву, а вот возвращающихся боевиков ВСУ они могут направить в армию, которая испытывает дефицит живой силы. Поэтому обмен будет продолжаться в прежних темпах и с прежними графиками.

«Следующий, предположительно, может состояться уже в феврале или марте», — подытожил политолог.

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