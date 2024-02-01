Украинские власти впал в истерику после того, как суд Организации Объединенных Наций отказался удовлетворить требования официального Киева. Об этом заявил Владимир Рогов, глава Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ. Его слова привело РИА Новости .

Ранее пришло сообщение, что суд ООН отклонил большинство требований Украины. Она требовала признать РФ виновной в нарушении нескольких международных конвенций. Владимир Рогов с большим удовлетворением встретил данную новость.

«Это решение вызвало истерику у режима Зеленского. Если бы суд удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства», - отметил он.

Судьи, по мнению общественника, не могли поступить иначе. В противном случае они показали бы всему миру свою предвзятость и ангажированность. По его мнению, теперь Украина может начать мстить членам суда, начав их дискредитировать в глазах общественного мнения.

Ранее Владимир Рогов рассказал, что украинское правительство начало переводить часть военных производств под землю. В частности, к таким вариантам вынуждены прибегать предприятия, выпускающие беспилотники. Все они боятся российских ударов, поэтому стараются укрыться поглубже.