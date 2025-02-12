В Раде сообщили о критической нехватке систем ПВО

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая выступила с тревожным заявлением о «критической нехватке» средств противовоздушной обороны (ПВО) в ВСУ. Об этой проблеме она написала в своем телеграм-канале.

Безуглая обвинила воздушные силы Украины в искажении реальной ситуации, заявив, что командование использует ложные данные о сбитых ракетах, чтобы скрыть серьезные проблемы с системами ПВО.

«Этой ложью они еще искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все "сбиваем"», — отметила депутат.

Она также призвала к открытой дискуссии о реальном состоянии дел в сфере защиты воздушного пространства Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в декабре 2024 года направил запрос в НАТО о предоставлении 19 дополнительных систем ПВО, отметив, что страна нуждается в них для того, чтобы успешно пережить зимний период и защититься от возможных атак.

Ранее британское правительство анонсировало дополнительную военную помощь Украине в размере 150 млн фунтов стерлингов (187,5 млн долларов). В этот пакет включены не только дроны и танки, но и системы ПВО.

Также ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) пообещал выделить Украине 900 млн долларов после пересмотра кредитной программы.