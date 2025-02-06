МВФ пообещал Украине $900 млн

Международный валютный фонд (МВФ) намерен выделить 900 млн долларов Украине после пересмотра действующей кредитной программы. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.

На фоне текущих экономических реалий Украины депутат Верховной рады Алексей Гончаренко выразил опасения из-за возможного ухудшения экономической ситуации в стране в 2025 году. По его словам, Украина испытывает рекордный дефицит бюджета, который составляет 43,9 млрд долларов.

Как ранее отметил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка Киева с каждым годом будет уменьшаться. Он также прокомментировал возможность применения замороженный активов РФ в пользу Украины, отметив, что МВФ будет придерживаться нейтралитета.

Ранее о нехватке финансирования и замедленном поступлении западной помощи заявил Владимир Зеленский. Он подчеркнул необходимость продолжения активной работы по привлечению международной финансовой поддержки.

Также ранее стало известно, что Азербайджан планирует закупить для Украины оборудование на миллион долларов.