Владимир Зеленский сложит свои полномочия после завершений военной конфронтации на Украине. Как сообщило РИА Новости, такой сценарий дальнейшего развития событий в своем телеграм-канале обозначил депутат Рады Александр Дубинский.

«Всем очевидно, что последний выстрел на линии огня будет последним днем его президентства», — подчеркнул он.

Политик также заявил, что сфальсифицированные социальные опросы не будут иметь уже никакого значения и не помогут руководителю киевского режима остаться в президентском кресле.

Полномочия Зеленского закончились еще 20 мая 2024 года. Предстоявшие выборы президента Украины отменили, мотивировав данное решение военным положением и всеобщей мобилизацией.

Ранее на Украине сообщили о том, что после урегулирования конфликта не хотят видеть на своей территории «миротворцев» и голубые каски.