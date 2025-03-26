В Раде назвали главное требование для ухода Зеленского
Дубинский: последний выстрел на линии огня закончит президентство Зеленского
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Владимир Зеленский сложит свои полномочия после завершений военной конфронтации на Украине. Как сообщило РИА Новости, такой сценарий дальнейшего развития событий в своем телеграм-канале обозначил депутат Рады Александр Дубинский.
«Всем очевидно, что последний выстрел на линии огня будет последним днем его президентства», — подчеркнул он.
Политик также заявил, что сфальсифицированные социальные опросы не будут иметь уже никакого значения и не помогут руководителю киевского режима остаться в президентском кресле.
Полномочия Зеленского закончились еще 20 мая 2024 года. Предстоявшие выборы президента Украины отменили, мотивировав данное решение военным положением и всеобщей мобилизацией.
Ранее на Украине сообщили о том, что после урегулирования конфликта не хотят видеть на своей территории «миротворцев» и голубые каски.