Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимиру Зеленскому нужны гарантии безопасности, чтобы продолжать свои эксперименты в стране, угрожающие мировому сообществу.

По мнению парламентария, Зеленский хочет создать «маленькое нацистское государство» с культом личности вождя в Европе. Гарантии безопасности позволят ему продолжить свое неправомерное дело, в том числе политические и социальные эксперименты. Таким образом, как считает Дубинский, нелегитимный глава хочет сохранить власть за собой любой ценой.

«Дать гарантии под такое территориальное образование — не просто глупо, а и чрезвычайно опасно. Потому что этот нацистский карлик, в итоге, реально приведет к Третьей мировой войне», — выразил опасение депутат Рады.

Напомним, что американский советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц высказывался на тему гарантий безопасности для Украины. По его словам, предоставить их не могут: прежде всего стороны призвали сесть за стол переговоров. В Европе также отметили, что не решат этот вопрос без участия США.

Ранее сообщалось, что президент Польши Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с США.